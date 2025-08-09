Лучших спортсменов и тренеров наградили в Балашихе

В администрации городского округа Балашиха прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню физкультурника. Это событие собрало выдающихся спортсменов, тренеров и представителей спортивных организаций города, чтобы отметить их достижения и вклад в развитие физической культуры.

Награждение прошло в теплой и дружеской атмосфере. Заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Евгений Михайлов и первый заместитель главы городского округа Балашиха Сергей Лукичев вручили благодарственные письма и памятные подарки тем, кто добился значительных успехов в спорте.

«Все собравшиеся в этом зале, это те, кто позволяет Балашихе существовать в этом мире спорта и занимать ведущие места для Московской области. Вы золотой наш резерв. Поэтому позвольте вас всех поздравить ещё раз с наступающим праздником и пожелать вам новых успехов на спортивных аренах», — отметил Евгений Михайлов.

Начальник Управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Балашихи Никита Тарасевич также выразил признательность всем участникам спортивной жизни города. Он отметил, что спорт является приоритетным направлением социальной политики в Балашихе.

В городе активно развиваются более 60 видов спорта, функционируют более 70 спортивных клубов и секций, что свидетельствует о высоком уровне интереса к физической культуре среди жителей. День физкультурника в России будет отмечаться 9 августа в 2025 году, что подтверждает традицию празднования во вторую субботу последнего летнего месяца.