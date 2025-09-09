Лучших сотрудников Мособлводоканала наградили в Шатуре

Глава Шатуры Николай Прилуцкий вручил награды специалистам Мособлводоканала за вклад в развитие муниципалитета. Торжественное церемония прошла в День города, сообщили в подмосковном МинЖКХ.

Предприятие ведет свою деятельность на территории Шатуры более пяти лет. Оно следит за работой 49 водозаборных узлов, 40 канализационно-насосных станций и 21 очистным сооружением.

В День города Прилуцкий наградил лучших сотрудников почетными грамоты. Их оказались удостоены мастер ВКХ Анатолий Яшин, начальник Дмитровского участка Мария Покинен и заместитель главного инженера Людмила Морозова.

Благодарственным письмом наградили инженера ПТО первой категории Олеся Лобанова. Также благодарственные письма, но уже от Совета депутатов округа вручили начальнику автотранспортного участка Андрею Колотушкину и инженеру-экологу Татьяне Морозовой.