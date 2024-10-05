Лучших работников отметили на машиностроительном заводе в Красногорске

День машиностроителя отметили на заводе «Бецема» в Красногорске. Он основан в 1932 году. Лучшим работникам вручили благодарственные письма, почетные грамоты и знаки отличия.

На церемонии награждения лучшим работникам вручили благодарственные письма, почетные грамоты и знаки отличия, а также подвели итоги конкурса среди шести рабочих специальностей: электрогазосварщики, фрезеровщики, токари, маляры, слесари механосборочных работ и слесари по сборке металлоконструкций. Дипломы призеров и надбавку к зарплате получили 18 специалистов.

«Во-первых, мы вышли на серийное производство техники, так скажем, специального назначения, которая необходима для страны сегодня — она поставляется в войска», — рассказал генеральный директор АО «Бецема», председатель Совета депутатов городского округа Красногорск Сергей Трифонов.