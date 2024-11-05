Лучших председателей советов жилых домов Подмосковья определят в ноябре

Прием заявок на конкурс «Лучший председатель совета МКД Московской области» завершится 25 ноября. Участником может стать любой председатель совета многоквартирного дома в Подмосковье, который зарегистрируется на официальном сайте.

Конкурс пройдет в два этапа. С 1 по 25 ноября будет осуществляться прием заявок и отбор 10 финалистов. Затем, с 25 по 30 ноября, среди финалистов определят призовые места в зависимости от результатов первого этапа.

Общий призовой фонд составляет миллион рублей, который будет распределен следующим образом. Так, за первое место предусмотрено 150 тысяч рублей, за второе — 100 тысяч, а за третье — 70 тысяч рублей. Кроме того, специальный приз составит 40 тысяч рублей.

Для подтверждения статуса председателя совета необходимо приложить к заявке копию протокола общего собрания собственников. Также следует изложить результаты работы совета многоквартирного дома и прикрепить фотографии или видеоматериалы, подтверждающие проведение работ, на сайте конкурса.