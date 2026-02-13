Лучших педагогов выбрали на конкурсе профмастерства в Пушкино

В Ивантеевке подвели итоги муниципального этапа конкурса «Педагог года» 2025–2026. Участие в состязании приняли 120 учителей из всех школ муниципалитета.

Конкурс проходил в образовательном комплексе № 8. В течение нескольких этапов преподаватели делились опытом, представляли свои наработки и доказывали высокий уровень квалификации. В этом году организаторы предусмотрели 10 номинаций.

На церемонии награждения присутствовали глава округа Максим Красноцветов, депутат Мособлдумы Михаил Ждан и председатель местного Совета депутатов Артем Садула. Они поздравили победителей и вручили заслуженные награды.

«Очень важно, чтобы учителя внедряли современные технологии и повышали цифровую компетентность. Только так можно задавать верный вектор для учеников и быть на шаг впереди», — отметил Максим Красноцветов.

Число участников конкурса растет с каждым годом. Это говорит о престижности профессии и тех перспективах, которые открываются перед педагогами в округе. Главная задача состязания — трансформация системы образования и повышение качества знаний школьников.