Лучших педагогов школы № 32 в Балашихе наградили ко Дню учителя

Депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин посетил школу № 32 в Балашихе, чтобы поздравить коллектив с профессиональным праздником — Днем учителя. В рамках торжественного мероприятия он вручил педагогам почетные грамоты за высокий профессионализм и преданность делу.

Одной из награжденных стала учитель истории и обществознания Анастасия Осташова, которая уже три года работает в школе № 32. Свой выбор профессии она связывает с влиянием школьной учительницы русского языка, которая вдохновила ее еще в детстве.

«В прошлом году я стала руководителем пятого класса. Конечно, бывает непросто, но главное — создать доверительную атмосферу с детьми и их родителями. Когда это получается, все остальное идет легче. Наше дело нелегкое, но невероятно благодарное. Желаю каждому из нас сил, чтобы реализовать свой потенциал и видеть горящие глаза детей, которые с радостью приходят на урок», — поделилась Анастасия Осташова.

День учителя в России отмечается ежегодно 5 октября с 1994 года. Этот праздник стал символом уважения и признания важной роли педагогов, которые посвящают свою жизнь образованию, воспитанию и передаче знаний новым поколениям.