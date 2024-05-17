Лучших игроков школьной лиги наградили в Балашихе | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 14:50 Лучших игроков школьной лиги наградили в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Лучших участников Балашихинской школьной лиги наградили на торжественной церемонии. Отметили победителей турниров и отличившихся игроков.

Абсолютным победителей лиги стала школа № 29, набравшая больше всего очков во всех играх. Ученики соревновались в четырех видах спорта: баскетболе, мини-футболе, шахматах и волейболе.

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Победителей в каждой номинации награждали именитые гости: победители и призеры международных соревнований. Среди них Дмитрий Двали, Марина Жирова, Леся Махно, Александр Бахтин. На торжественной церемонии закрытия сезона лиги также присутствовали участие глава городского округа Балашиха Сергей Юров, бывший министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов, участники лиги и тренеры школьных команд.

«Побывав на ряде матчей, я убежден, что Балашихинская школьная лига станет хорошей, доброй традицией, и ежегодно в ней будут участвовать все школы нашего города. Всем, кто причастен к лиге, к этому спортивному мероприятию: министерству спорта, нашему управлению спорта, управлению образования, директорам школ, тренерам, судьям, конечно, ребята, — огромное спасибо за то, что вы провели этот потрясающий сезон», — сказал Юров.

Балашихинская школьная лига — пилотный спортивный проект Московской области, который запустил в прошлом году губернатор региона Андрей Воробьев. В турнире приняли участие свыше 1500 человек, они провели около 800 матчей.

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