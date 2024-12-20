Лучшие организации в сфере туризма выберут в Подмосковье 25 декабря

В этом году в конкурсе участвуют 43 отеля и три хостела. В Министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что с 16 по 22 декабря проводится открытое онлайн-голосование, по итогам которого выделят самых популярных участников. Помимо этого, конкурсантов оценит экспертное жюри.

Номинанты представлены в десяти категориях: «Городская гостиница года категории от „без звезд“ до „три звезды“», «Городская гостиница года категории от „четыре звезды“ до „пять звезд“, „Загородная гостиница года категории от „без звезд“ до „три звезды“, „Кемпинг (глэмпинг) года“, „Пансионат (дом отдыха) года“ и других.

Напомним, Московская область вошла в число одних из наиболее привлекательных туристических регионов России согласно «Индексу туристической привлекательности регионов».