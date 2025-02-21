Лучшие округа по организации площадок для сбора елей определили в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области определило лучшие округа по организации пунктов приема живых деревьев в рамках региональной экоакции «Сдай на переработку и елки, и иголки!». Награды вручили Сергиевому Посаду, Богородскому и Ленинскому округам, Ступину и Серебряным Прудам.

Начальники территориальных отделов ведомства передали заместителям глав округов благодарственные письма, а также живые ели. Отмечается, что специальный приз от Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области получила Руза.

В ведомстве добавили, что в 2025 году в Подмосковье организовали 266 пунктов сбора живых елей, сосен и пихт. Всего в рамках акции удалось отправить на переработку более 30 тонн сырья.