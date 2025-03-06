06 марта 2025 10:58 Любовь Жукова из Шатуры вышла в финал областного конкурса местного самоуправления 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Шатура

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Конкурс «Лучший специалист в сфере местного самоуправления» проходит в Подмосковье. В финал конкурсная комиссия отобрала всего 27 человек, среди них — начальник отдела жилищной политики администрации Шатуры Любовь Жукова

В конкурсе участвуют 25 муниципалитетов и более 200 специалистов, которые соревнуются в девяти номинациях. Последним этапом стала защита проекта. Участники поднимали самые разные темы: помощи участникам СВО, реновации жилищного фонда, работы сельских старост. Любовь Жукова говорила о живом общении сотрудников администрации и жителей. По мнению конкурсантки, даже в век информационных технологий без личного общения обойтись нельзя.

«Я очень рада, что вышла в финал, рассказала о своем проекте. Конкурсная комиссия отметила, что в моей работе была полностью раскрыта тема и важность живого общения специалистов органов местного самоуправления и жителей для внедрения информационных систем. Будем ждать результата», — поделилась Любовь Жукова.

Имена лучших специалистов в сфере местного самоуправления объявят в апреле. Для конкурсантки из Шатуры это уже второй опыт участия в данном конкурсе. В 2022 году Любовь Жукова заняла второе место. Ее проект был посвящен общедомовым чатам.