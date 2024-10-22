Ливневую канализацию обустроили еще на двух улицах в Серпухове

В связи с сезоном дождей в городском округе Серпухов обустраивают ливневые системы. Рабочие уже установили их на улице Ворошилова и Борисовском шоссе.

Для предотвращения подтоплений, размыва дорожного полотна и скопления лишней воды в период дождей в городском округе Серпухов устанавливают ливневые канализации. Рабочие оборудовали системами водоотведения территорию у домов № 151-155, 167 на улице Ворошилова, а также вблизи дома № 15 на Борисовском шоссе.

Сейчас заканчивают установку ливневой канализации вблизи культурно-досугового центра «Протон» в городе Протвино. Помимо этого, стартовали работы на пересечении Пролетарской улицы и улицы Чернышевского. Строители с помощью спецтехники готовят траншею для прокладки дренажной трубы. Работы завершат до 1 ноября.

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