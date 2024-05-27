Литургию отслужили в Вознесенской Давидовой пустыни в Чехове

Гостями Вознесенской Давидовой пустыни стали архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий и глава городского округа Чехов Михаил Собакин. Их встречал настоятель монастыря игумен Сергий.

История Вознесенской Давидовой пустыни насчитывает уже пять столетий. Мощи ее основателя — преподобного Давида Серпуховского были переданы в обитель в 1997 году. День обретения мощей — престольный праздник в монастыре чеховского села Новый быт. Чтение Евангелия, поминание живых и усопших, молебен преподобному Давиду и крестный ход — неотъемлемая часть празднества.

После службы прихожане уже по традиции направляются к памятнику «Бойцам спецназа — солдатам России». Он был открыт рядом с обителью девять лет назад. Прообраз бронзового солдата — один из заложников теракта на Дубровке Павел Платонов. Человек, который рискуя жизнью, держал связь со спецслужбами по мобильному телефону, передавая ценные факты.

Военнослужащие, члены общественных организаций, священнослужители, школьники и студенты минутой молчания почтили память всех бойцов, погибших при исполнении воинского и гражданского долга.