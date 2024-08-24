Литургию и крестный ход в честь иконы Божией Матери провели в Серпухове

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Сотни православных верующих посетили божественную литургию и крестный ход в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Шествование в городском округе Серпухов стало заключительным: весь месяц до 23 августа в храмах округа проходили молебны. Сейчас икону вернули в собор Николы Белого.

Божественная литургия и крестный ход честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» в Серпухове объединили сотни верующих. Храмы округа весь месяц проводили служения, это шествование стало завершающим. Икону из Ильинского храма отвезли на ее постоянное место в собор Николы Белого.

По просьбе рабочих фабрики Коншина и других верующих серпуховичей в 1871 году чудотворный образ принесли в город из Никольского храма села Бор Тарусского уезда Калужской губернии. Икону носили по домам и фабрикам для избавления от болезней. С 1892 года образ каждый год приносили в Серпухов с торжественным крестным ходом.

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