Лицей № 3 в Домодедове отремонтируют к 1 Сентября

В микрорайоне Центральный в городском округе Домодедово близится к завершению капитальный ремонт лицея № 3 имени Героя Советского Союза Ю. П. Максимова. Модернизацию учебного заведения проводят в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».

Общая площадь лицея превышает семь тысяч квадратных метров. В здании уже обновили кровлю и фасад, заменили окна и двери, установили новое сантехническое оборудование и выполнили внутреннюю отделку помещений.

«В настоящее время на объекте ведут пусконаладочные работы, собирают и расставляют мебель, завершают работы по благоустройству прилегающей к школе территории», – уточнили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Обновленный лицей распахнет двери для учеников уже 1 сентября.