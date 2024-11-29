Литературный вечер прошел в Центральной библиотеке в Воскресенске

В Центральной библиотеке имени Инны Гофф прошел литературный семинар, на котором рассказали о нелегкой судьбе писателя Федора Михайловича Достоевского. Посетителям показали копии писем, которые он писал своему брату Михаилу.

Лекцию провела кандидат филологических наук, педагог, лектор передвижного просветительского проекта «Русские писатели: путь к Богу», исполнительный редактор Издательского совета Русской Православной Церкви Валентина Курицина.

Она познакомила читателей с тремя письмами Достоевского, которые он написал брату Михаилу Михайловичу Достоевскому, Наталье Дмитриевне Фонвизиной и Аполлону Николаевичу Майкову. Валентина Курицина рассказала, как повествование выдающегося писателя отражает историю и культуру России, основные события в жизни и след, который они оставили.

Читатели узнали о ссылке и каторжных работах Достоевского, запрете на бумагу и писчие принадлежности, о людях, которые ему помогали. В письмах брату Федор Михайлович просит родственника прислать ему книги, рассуждает о страданиях и вере.

Все смогли рассмотреть факсимильные издания писем Достоевского. Они бережно сняты с оригиналов и доведены до современного цифрового качества фондом «Возрождение Тобольска».

В завершение Валентина Алексеевна озвучила практические аспекты сотрудничества с библиотеками и другими учреждениями культуры и образования в рамках передвижного культурно-просветительского проекта «Русские писатели: путь к Богу».

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