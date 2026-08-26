Сегодня 16:42 Литейное производство запустят в Сергиевом Посаде Фото: Посещение Губернатором Подмосковья Серпуховского лифтостроительного завода / Медиасток.рф Подмосковье

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В Сергиево-Посадском округе компания «Новые технологии и материалы» («НТМ») запускает новый литейный завод. Предприятие будет поставлять компоненты для автомобилестроения, приборостроения, нефтегазовой отрасли и других секторов экономики.

Мощность производства позволит выпускать отливки массой от десятых грамма до более габаритных изделий, что обеспечит потребности заказчиков от микроэлектроники до тяжелого машиностроения. Екатерина Зиновьева заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области

Площадь нового производства будет достигать почти 4,4 тысячи квадратных метров. Там установят 30 единиц оборудования, благодаря которому можно будет производить саыше 19 тонн готовой продукции в месяц.

С начала года уже действует цех литья под давлением. Он ориентирован на выпуск как штучных прототипов, так и крупных промышленных партий по индивидуальным заказам. Технология позволяет создавать металлические детали весом от семи граммов до трех килограммов с высокой точностью геометрии, качественной поверхностью и стабильными характеристиками каждой партии.