Литейное производство запустят в Сергиевом Посаде
В Сергиево-Посадском округе компания «Новые технологии и материалы» («НТМ») запускает новый литейный завод. Предприятие будет поставлять компоненты для автомобилестроения, приборостроения, нефтегазовой отрасли и других секторов экономики.
Мощность производства позволит выпускать отливки массой от десятых грамма до более габаритных изделий, что обеспечит потребности заказчиков от микроэлектроники до тяжелого машиностроения.
Екатерина Зиновьева
заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области
Площадь нового производства будет достигать почти 4,4 тысячи квадратных метров. Там установят 30 единиц оборудования, благодаря которому можно будет производить саыше 19 тонн готовой продукции в месяц.
С начала года уже действует цех литья под давлением. Он ориентирован на выпуск как штучных прототипов, так и крупных промышленных партий по индивидуальным заказам. Технология позволяет создавать металлические детали весом от семи граммов до трех килограммов с высокой точностью геометрии, качественной поверхностью и стабильными характеристиками каждой партии.
Выход завода на полную мощность обеспечит предприятию полный замкнутый цикл изготовления и независимость от сторонних поставщиков. Это даст компании возможность полностью контролировать производственную цепочку, гарантируя партнерам стабильность поставок и неизменное качество товаров.
«Промышленность ускоряется, и в этой гонке побеждает тот, кто предлагает комплексные решения. НТМ сегодня — это предприятие, которое системно наращивает компетенции: всего за год мы запустили новые участки и осваиваем перспективные направления, чтобы замкнуть технологическую цепочку», — сказал генеральный директор предприятия Александр Карпенко.
Основным профилем «НТМ» остается разработка комплектующих для радиотехники, высокоточного метрического крепежа и медицинских инструментов. Организация является частью интегрированной структуры концерна ВКО «Алмаз-Антей».