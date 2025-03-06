Линии электропередач обновили в трех населенных пунктах Одинцовского округа

Компания «Россети Московский регион» завершила важные работы по улучшению надежности электроснабжения в трех населенных пунктах Одинцовского округа — Кубинке, Дубках и садовом некоммерческом товариществе «Энергия — 5». Эти меры направлены на обеспечение стабильного и качественного электроснабжения для жителей этих районов.

Например, в «Энергии — 5», где проживает более 70 семей, построили новую воздушную линию электропередач длиной 150 метров. Здесь установили пять железобетонных опор и смонтировали самонесущий изолированный провод. Эти нововведения позволили более эффективно распределять электрическую нагрузку, что в свою очередь улучшило подачу электроэнергии. Теперь электроэнергия может поступать не только с уже существующей трансформаторной подстанции, но и с новой, что создает резервную возможность для жильцов.

Работы по перераспределению нагрузки между двумя подстанциями провели в деревне Дубки — здесь расположены более 60 домов. Теперь одна из подстанций может поддерживать работу другой, что значительно повышает надежность электроснабжения в этом районе.

Кроме того, в Кубинке была смонтирована новая комплектная трансформаторная подстанция. Это решение сыграло ключевую роль в повышении качества и надежности электроснабжения для трех многоквартирных домов, детского сада, поликлиники и ряда коммерческих объектов. Новая подстанция позволит обеспечить бесперебойное питание для многочисленных пользователей, улучшая условия жизни и работы.