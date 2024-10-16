Личный прием по вопросам строительства провели в Минжилполитики Подмосковья

Министр жилищной политики Подмосковья Елена Волкова и ее заместители Иван Синельников и Егор Осипов провели личный прием жителей 16 октября.

Как рассказали в министерстве, участники встречи получили ответы на вопросы, касающиеся улучшения жилищных условий, строительства и восстановления прав дольщиков. Всего рассмотрели 14 обращений, каждый заявитель получит разъяснения, а ответственные лица получили поручения.

Записаться на следующий прием можно по телефону 8 (498) 602-31-13.

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