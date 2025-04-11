Летняя оздоровительная кампания охватит более 33 тысяч детей в Одинцове

На заседании Антитеррористической комиссии Одинцовского округа рассмотрели обеспечение безопасности во время летней оздоровительной кампании. Летним отдыхом в муниципалитете планируется охватить 63% детей в возрасте от семи до 15 лет — более 33 тысяч человек.

На эти цели выделяется 54,7 миллиона рублей, из которых 31 миллион предоставит бюджет муниципалитета.

«Летняя оздоровительная кампания 2025 года охватит порядка 33 тысяч детей из округа. Это огромное число, и нам предстоит сделать все возможное, чтобы обеспечить для ребят безопасный и качественный отдых. В рамках летней кампании на территорию округа откроются 10 загородных оздоровительных лагерей, которые примут более девяти тысяч детей», — отметил глава муниципалитета Андрей Иванов.

Процедура закупок уже стартовала. Льготные путевки получат дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети-сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья, иные категории лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренные ребята в области науки, искусства и спорта. В этом году путевки также получат 199 детей из семей участников специальной военной операции.