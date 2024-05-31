Лесной пожар потушили у поселка Свердловского
30 мая в Свердловском участковом лесничестве при помощи системы видеомониторинга обнаружили возгорание. На место направили пять пожарных машин и 12 сотрудников.
Лесным пожарным потребовалось чуть больше двух часов, чтобы потушить огонь. Возгорание было низовым и произошло по вине человека.
Комитет лесного хозяйства Подмосковья опрашивает свидетелей происшествия. Материалы о пожаре направят в надзорные органы для того, чтобы установить виновных.
Ограничения на посещение всех лесничеств в Подмосковье действуют до 3 июня.
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