Ленинский округ стал лидером Подмосковья по инвестициям в основной капитал

Муниципалитет преодолел планку в 60 миллиардов рублей по объему инвестиций в основной капитал по итогам первых трех кварталов 2024 года. Этой наибольший показатель среди всех округов региона, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что экономика Ленинского округа в прошлом году показала колоссальный рост, основными факторами которого являются инвесторы, компании и бизнесмены. За год в основной капитал поступило 80 миллиардов рублей инвестиций, в том числе 30 миллиардов — частные вложения в развитие бизнеса.

«Благодаря инвестициям в муниципалитете растут доходы бюджета, заработные платы, создаются дополнительные рабочие места», — отметил глава округа Станислав Каторов.

Самые крупные инвестиционные проекты реализовали промышленные компании «Сантехкомплект» и «Рота — Агро», а также «Парк отель Орловский» в сфере рекреации и туризма. В ближайшие два года в муниципалитете планируется реализовать еще 97 проектов, в результате которых будет создано 20 тысяч дополнительных рабочих мест.