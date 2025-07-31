Лекцию об истории русского народного костюма провели для пенсионеров в Королеве

В клубе «Активное долголетие» в Королеве прошел вечер высокой моды. Дизайнер исторических костюмов, стилист Галина Макаренко презентовала участникам новую коллекцию «Самобытная Русь».

Мероприятие провели в рамках проекта «История моды». Участникам рассказали о создании коллекции — от выбора материалов до воплощения образов русских народных костюмов разных эпох. Активисты «Активного долголетия» узнали о традициях декоративно-прикладного искусства, особенностях покроя, орнаментах и украшениях.

Гостей мероприятия порадовали поэтессы Марина Яковлева и Галина Ускова. Они прочитали стихи, наполнив вечер уютом.

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