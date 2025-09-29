Лекцию о защитниках Брестской крепости в годы войны провели в Химках

Лекторий, посвященный мужеству и героизму защитников Брестской крепости, состоялся в школе «Лидер». Исторические документы и редкие видеоматериалы, которые наглядно демонстрируют стойкость и самоотверженность бойцов, смогли увидеть жители Химок.

Борьба солдат стала символом героизма и жертвенности.

«Память о подвиге защитников Брестской крепости — это не только дань уважения героям, но и важный урок мужества для будущих поколений», — подчеркнула активист партии «Единая Россия» Евгения Купп.

Говорили и о специальной военной операции, проведя параллели между отвагой защитников крепости и нынешней гражданской ответственностью по защите Родины и ее суверенитета. Члены мероприятия отметили, что историческая память помогает осознать важность мира и укрепляет единство в сложные периоды.

«Пока мы храним память о героях войн разных лет, продолжаем рассказывать их истории и бережно передавать их подвиги новым поколениям — они остаются живы в наших сердцах. Память — это мост между прошлым и будущим, который связывает поколения и дает нам силу идти вперед», — рассказала муниципальный депутат Юлия Мамай.