Лекцию о творчестве оперного певца Федора Шаляпина прочитали в Химках

В мероприятии приняли участие воспитанники музыкального отделения школы искусств, их родители, педагоги и муниципальный депутат, директор школы Ирина Монастырская.

«Шаляпин не просто исполнял роли, а буквально вживался в них, создавая незабываемые образы. Его Борис Годунов в одноименной опере Мусоргского и Мефистофель в „Фаусте“ Гуно стали эталонными для поколений оперных исполнителей», — рассказала директор школы искусств, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Лекцию прочитал преподаватель по теоретическим дисциплинам, лауреат премии губернатора Московской области «Лучший по профессии» Антон Клименков.

«Воспоминания о великих деятелях искусства, таких как Шаляпин, помогают молодым людям осознать значимость их вклада в мировую культуру и понять, что они являются частью великой страны с богатым культурным наследием», — рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Лекцию о Федоре Шаляпине провели в рамках масштабной патриотической программы, которая работает в Химках с июля 2024 года. Муниципальный депутат Валентин Герасимов напомнил, что ее цель — объединить поколения вокруг любви к Родине, к своему городу, к истории и культуре страны.