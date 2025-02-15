Лекцию о работе зоопарка в Великую Отечественную войну прочитали в Химках

Патриотическое мероприятие прошло в многофункциональном социальном комплексе «Восход». Слушатели узнали о работе Московского зоопарка в тяжелые военные годы.

Химчанам рассказали историю создания Московского зоопарка и его работу в годы Великой Отечественной войны. Лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова выступила перед слушателями с видеообращением.

«Даже в самые тяжелые времена, когда война и разрушения сотрясали нашу страну, Московский зоопарк продолжал принимать посетителей», — рассказала Ольга Кириллова.

После лекции участники мероприятия отправились на экскурсию в Московский зоопарк.

«В нашем округе регулярно проводят мероприятия, которые помогают химчанам разных возрастов познакомиться с ключевыми событиями истории России. Это способствует сохранению памяти и связи с нашим культурным наследием», — отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Она добавила, что в Химках уделяют внимание патриотическому воспитанию жителей. С начала июля 2024 года в округе действует масштабная программа. В ее рамках проходят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, культурные события, встречи с участниками СВО и ветеранами.