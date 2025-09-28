Лекцию о подвиге Суворова при переходе через перевал Сен-Готард в Швейцарии провели в Химках

Жителям Химок рассказали о подвиге полководца Александра Васильевича Суворова во время перехода русской армии через перевал Сен-Готард в Швейцарии. Лекцию прослушали школьники, педагоги и почетные гости.

Мероприятие организовали в школе «Лига первых».

«Подвиг суворовских воинов — это символ стойкости, мужества и верности долгу. Сегодня, когда мы рассказываем о таких событиях школьникам, мы воспитываем в них чувство гордости за страну и уважение к ее героическому прошлому», — отметил заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

Лекцию также прослушал член Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин. Он рассказал школьникам про свой боевой опыт и отметил, что важно хранить историческую память, а героизм продолжается и в обычные дни.

Муниципальный депутат Галина Болотова добавила, что важна преемственность поколений.

«История Суворова — это не только страницы военной славы, но и уроки для каждого из нас. Сохраняя память о таких событиях, мы укрепляем связь времен и передаем ее нашим детям и внукам», — добавила она.

Муниципальный депутат Юлия Юшкова рассказала, что в Химках реализуется программа «Успех в единстве поколений». За полтора года в ее рамках провели свыше 1,5 тысяч мероприятий — от лекций и мастер-классов до кинопоказов и встреч с ветеранами.