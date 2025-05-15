Лекцию ко Дню создания отрядов юных инспекторов движения провели в Одинцове

Мероприятие, посвященное Дню создания отрядов юных инспекторов движения в Московской области, прошло в лицее № 6 в Одинцове. Для школьников провели образовательную лекцию по безопасности на дороге.

Сотрудники Госавтоинспекции Одинцовского городского округа рассказали о роли юных инспекторов движения в образовательных учреждениях. Юные инспекторы, в свою очередь, продемонстрировали школьникам знания правил дорожного движения. Ученики лицея поучаствовали в викторине, обсуждая виды транспортных средств и опасные дорожные ситуации. Также ребята разгадывали загадки и знакомились с дорожными знаками.

В завершение мероприятия детям вручили световозвращающие аксессуары и информационные брошюры с рекомендациями по безопасности на дороге.

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