Лекция «Права человека в условиях цифровизации» прошла в Подмосковье

Лекцию под названием «Цифровые вызовы государственного управления» провел советник Уполномоченного по правам человека в Московской области, доктор экономических наук и профессор кафедры управления активами МГИМО Сергей Камолов.

Ирина Фаевская отметила, что выбор темы «Права человека в условиях цифровизации» не случаен, так как она остается актуальной для всех слоев населения, особенно для молодежи. В условиях цифровизации важно разрабатывать механизмы защиты прав человека, которые смогут учесть новые вызовы и угрозы. Она подчеркнула, что успешное решение этой проблемы требует объединенных усилий государства, частного сектора и гражданского общества.

Сергей Камолов добавил, что символично, что лекция прошла именно в Московском авиационном институте, который является одним из лидеров в области технологических и цифровых изменений.

Он заявил о важности привлечения внимания будущих лидеров промышленности к вопросам обеспечения прав человека, подчеркивая многогранность и сложность этой сферы. Он также отметил, что активная реакция студентов на обсуждаемые вопросы свидетельствует о их высоких этических стандартах и зрелой гражданской позиции.