Лекция об освобождении Крыма от немецких войск прошла в Химках

В Доме юного техника «Интеграл» прошло патриотическое мероприятие, посвященное освобождению крымских городов от немецко-фашистских захватчиков. Участникам рассказали о ходе операции и ее значении в истории страны.

Памятная встреча состоялась в Химках в рамках патриотической программы, которую в округе реализуют с июля прошлого года. В этот раз темой стала годовщина освобождения Феодосии, Симферополя и Евпатории во время Великой Отечественной войны. На мероприятии напомнили о наступательной операции советской армии, цель которой — вернуть Крым из-под оккупации войск нацистской Германии.

«События, произошедшие в контексте Великой Отечественной войны, находят определенные параллели со специальной военной операцией. В 1944 году, как и сегодня, Крымский полуостров имеет исключительное стратегическое значение», — отметила муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Акция прошла под девизом «Успех V единстве поколений».

«Эта программа направлена на формирование и поддержание интереса у населения к истории нашей страны. Кроме того, она призвана сохранить и увековечить память о подвигах предков и героях нашего времени», — поделился заместитель председателя химкинского Совета депутатов Александр Васильев.

Как подчеркнула депутат Галина Болотова, за время действия проекта под этим лозунгом в Химках провели уже более тысячи мероприятий — от выставок и лекций до мастер-классов и творческих встреч.