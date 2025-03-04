Лекция о здоровом образе жизни прошла в школе «Флагман» в Одинцове

Занятие, направленное на пропаганду здорового образа жизни среди молодежи, провели в образовательном центре «Флагман» в Одинцове. Для учеников седьмого класса подготовили мастер-класс по созданию листовок и плакатов против курения и употребления алкоголя.
Ребята активно включились в процесс и проявили сознательность. Начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Одинцовского округа Ольга Лимарова отметила важность таких занятий и подчеркнула, что среди молодого поколения необходимо повышать уровень осведомленности о вредных привычках. Занятие подготовил штаб воспитательной работы.
Ранее младшеклассникам в Одинцове напомнили правила дорожного движения. Госавтоинспекторы подчеркнули, что обучение детей правилам безопасного поведения на дороге — одна из ключевых задач.
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