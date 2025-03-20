Лекция о Венской наступательной операции в 1945 году прошла в Химках

Лекция прошла в школе № 29. Там же провели спортивно-патриотическое мероприятие, приуроченное к годовщине начала Венской наступательной операции в 1945 году.

В рамках встречи воспитанники «Спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию» и их родители сдали нормативы ГТО. Перед этим для них провели патриотическую лекцию, на которой рассказали о значении Венской операции в ходе Великой Отечественной войны.

«Подвиг советских солдат в боях за Вену стал символом доблести, сплоченности и жертвы во имя мира», — отметила муниципальный депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина.

Участники узнали, что Венская наступательная операция, которая началась 15 марта 1945 года, стала одним из решающих этапов освобождения Европы от нацистов.

«Наши предки проявили силу духа на полях сражений, и современная молодежь должна быть готова к любым вызовам, сохраняя любовь к Родине и ответственность перед её будущим», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

Спортивно-патриотическое мероприятие стало частью масштабной патриотической программы, которая реализуется в Химках с июля 2024 года. Муниципальный депутат Ирина Монастырская напомнила, что цель программы — объединение поколений вокруг любви к России, городу, уважения к истории и культуре страны.