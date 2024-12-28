Лекция о традициях Рождества прошла для детей в Воскресенске

В Центральной библиотеке имени Инны Гофф в Воскресенске прошла новогодняя познавательно-развлекательная программа «Новый год к нам мчится». Ребятам рассказали о святой Софии Суздальской и традициях Рождества.

Мероприятие провели в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». В нем приняли участие ученики школы № 2. Познавательную программу приурочили ко Дню памяти преподобной Софии Суздальской под именем Соломонии Сабуровой 29 декабря. Ребятам рассказали о жизни царицы, монахини, святой, а также вспомнили традиции и обычаи празднования Рождества Христова и Нового года, сложившиеся на Руси и в других странах мира. Особый интерес вызвала викторина «Новогодний калейдоскоп».

Затем ученики школы № 2 написали «Шуточное письмо Деду Морозу» и «Новогоднее сочинение», нарядили елку и получили новогодние подарки. Они разделились на команды и сразились в интеллектуальном поединке. В конце всем раздали сладкие призы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.