Лекция о подвигах героя СССР Анатолия Дьяконова в битве под Москвой прошла в Химках

На территории одного из предприятий в Химках прошло патриотическое мероприятие в рамках программы «Успех в единстве поколений». Слушателям рассказали о герое СССР Анатолии Дьяконове.

В мероприятии приняла участие лидер движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

«Еженедельно в городе проходят десятки тематических лекций в память о важных исторических датах и личностях. Наша цель — напомнить каждому гражданину и героическом прошлом и не менее выдающемся настоящем нашего государства», — отметила общественница.

Лектор Ирэн Зимоглядова рассказала слушателям о полководце, герое Советского Союза Анатолии Александровиче Дьяконове. Великую Отечественную войну он встретил в должности командира 380-го стрелкового полка Северо-Кавказского военного округа, а в ноябре 1941 года его назначили командиром 27-й отдельной стрелковой бригады, которая принимала участие в битве за Москву.

Муниципальный депутат Александр Васильев отметил, что патриотические мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне посетили более 25 тысяч человек.