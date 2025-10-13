Лекция о победе русской армии над шведским корпусом прошла в Химках

Химкинская школа «Флагман» провела патриотическое событие — историческую лекцию. Ее посвятили победе русской армии над шведским корпусом под командованием Адама Людвига Левенгаупта в битве при Лесной 1708 года, важной дате Северной войны.

Гости мероприятия познакомились с легендой о блестящем триумфе русского войска под личным руководством Петра I, назвавшего этот бой «первой солдатской викторией». Эпизод рассматривался как поворотный момент в преддверии генеральной битвы под Полтавой.

«Победа в битве при Лесной является ярким примером того, как единство, мужество и стратегическое мышление позволяют одерживать победы над сильным врагом. И сегодня, когда страна сталкивается с новыми вызовами, мы должны помнить об уроках истории и черпать вдохновение в подвигах предков», — поделился депутат Химок Евгений Иноземцев.

Участники встречи обсудили влияние победы на внутреннее состояние бойцов, особенности военного искусства «летучего корпуса», роль «матери Полтавской победы» в исходе Северной войны и в весомости Российского государства на международной арене.

«Подобные мероприятия позволяют воспитывать химкинскую молодежь в духе патриотизма. Прививать подрастающему поколению важные ценности, а также вдохновлять на сохранение исторической правды», — отметила депутат Химок Надежда Смирнова.

Мероприятие стало частью большой патриотической программы «Успех V единстве поколений», подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Евгения Купп.