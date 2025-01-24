Лекция о футболисте Гаврииле Качалине прошла в Химках

Лекцию о жизни и спортивных достижениях советского футболиста Гавриила Качалина рассказали спортсмены-инвалиды из клуба «Благо». После этого ребята приняли участие в сдаче всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Мероприятие организовали в комплексе «Родина». Место проведения — символично: достижения Гавриила Качалина не раз выводили страну на лидирующие позиции в спортивном мире.

«Победы на Олимпийских играх в Мельбурне в 1956 году и на чемпионате Европы в 1960 году не только укрепили позиции СССР на мировой спортивной арене, но и стали важными событиями в истории страны», — рассказал муниципальный депутат, Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области Валентин Герасимов.

Почетным гостем и спикером лекции стала мастер спорта по горным лыжам, призер Кубков России и многократный призер Чемпионатов и Кубков Москвы и Московской области Лидия Дьякова.

Мероприятие провели в рамках муниципальной патриотической программы «Успех в единстве поколений».

«В условиях специальной военной операции воспитание патриотизма и уважения к прошлому — это неотъемлемая часть формирования сильного и сплочённого общества. Знание своей истории и почитание заслуг великих спортсменов помогает молодым поколениям понимать значимость их вклада в развитие страны», — поделился муниципальный депутат Николай Томашов.