Лекция о борце Иване Поддубном прошла в спортшколе в Химках

На мероприятии собрались спортсмены, педагоги и почетные гости. Депутат Николай Томашов выступил с приветственным словом к молодым спортсменам.

«Очень важно говорить с молодежью о нашей родной истории и ее выдающихся деятелях. Иван Поддубный — это настоящий пример несгибаемой воли, чести и преданности своей стране. На таких героев мы с вами должны равняться, становясь чемпионами не только в спорте, но и в жизни», — отметил Николай Томашов.

Во время мероприятия гостям рассказали о захватывающей жизни «Русского богатыря». Иван Поддубный, не проигравший ни одного чемпионата за свою почти 40-летнюю карьеру, завоевал признание по всему миру. Ему предлагали баснословные гонорары и гражданство других стран, но он неизменно отвечал: «Без Родины я жить не смогу» и всегда возвращался в Россию.

«Иван Поддубный был настоящим патриотом, который отверг все соблазны ради служения своей стране. Сейчас, когда некоторые страны пытаются „отменить“ русскую культуру и наших героев, особенно важно рассказывать молодежи о таких примерах. Его жизнь — это лучший ответ всем, кто сомневается в силе русского духа», — поделилась муниципальный депутат Инна Монастырская.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов сообщил, что в Химках ежедневно проводятся мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками СВО. Каждое из этих событий направлено на формирование крепкого, сплоченного и осознанного общества.