Лекция ко Дню учреждения звания Героя России прошла в лицее № 21 в Химках

В лицее № 21 городского округа Химки провели лекцию и занятие по спортивному ориентированию, мероприятие посвятили Дню учреждения звания Героя Российской Федерации. Перед собравшимися выступил депутат Совета депутатов Алексей Федоров, он рассказал об истории и значении этой награды.

Алексей Федоров отметил, что звание Героя России олицетворяет мужество, самоотверженность и преданность Родине. После лекции школьники побывали на занятии по спортивному ориентированию. Практическое задание помогло им не только закрепить новые знания, но и продемонстрировать физическую подготовку.

«Сохранение памяти о наших героях — это не просто дань уважения прошлому, а фундамент для воспитания будущего поколения. Их подвиги — светлый путь, по которому мы идем, черпаем силу и вдохновение для новых свершений на благо нашей Родины», — подчеркнул председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Патриотическое мероприятие прошло в рамках программы, которую реализуют в Химках с июля прошлого года. Проект помогает укрепить связи между поколениями и сформировать у молодежи уважение к истории, традициям и достижениям страны.