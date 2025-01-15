Лекция ко дню рождения Московской области прошла в лицее № 7 в Химках

Познавательную лекцию ко дню рождения Подмосковья провели в лицее № 7 в Химках. Учащимся рассказали о пути развития региона и показали документальный фильм.

Участие в открытом уроке приняли воспитанники лицея, их родители и педагоги. Лекцию провел муниципальный депутат Валентин Герасимов.

«Московская область всегда была в числе лидеров по многим направлениям. Важный вклад в развитие региона вносит городской округ Химки, который является важным промышленным, транспортным и культурным центром Подмосковья», — поделился Валентин Герасимов.

Преподаватель истории учебного заведения Владимир Данилин объяснил собравшимся, в чем значимость особенной для региона даты и как изменилась Московская область с 1929 года.

Сохранение культурного и исторического наследия — приоритетная задача администрации Химок. Так, в округе ежедневно проходят патриотические семинары, выставки, концерты и мастер-классы.