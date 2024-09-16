Лекцию об Александре Невском провели в школе «Лига первых» в Химках

Серия патриотических мероприятий ко Дню памяти Александра Невского прошла в Химках. Тематическую лекцию провели в школе «Лига первых».

Лекцию организовала муниципальный депутат Юлия Ишкова. Мероприятие объединило детей и родителей. Участников лекции познакомили с биографией полководца, а после организаторы провели тематическую квест-игру.

Мероприятия прошли в рамках общественного проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Он направлен на формирование и поддержание интереса к истории города и страны.

«Инициативу создания проекта выдвинул депутатский корпус, впоследствии ее поддержал глава округа Дмитрий Волошин», — отметил муниципальный депутат Александр Васильев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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