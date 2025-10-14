Лекция к 82-й годовщине победы советских войск в битве за Кавказ прошла в Химках

Для учеников Аэрокосмического лицея в Химках провели патриотическое мероприятие, в которое вошли историческая лекция и игровая зарница. Мероприятие прошло в честь 82-й годовщины победы советских войск в битве за Кавказ.

Вместе с учениками химкинских школ к истории родной страны приобщились лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева, муниципальный депутат Галина Болотова и заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

«И героизм солдат и офицеров во время специальной военной операции, и подвиг советских воинов в битве за Кавказ — примеры беззаветной преданности Родине, мужества и стойкости. Они напоминают нам о важности сохранения исторической памяти, необходимости чтить подвиги предков и воспитывать молодое поколение в духе патриотизма», — рассказал заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

Мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». Ее реализуют в Химках уже второй год.