Лекция и эстафета ко Дню учреждения боевых медалей прошли в Химках

В городском округе Химки отметили годовщину учреждения легендарных советских наград: медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги». В спортивном комплексе «Планерная» в честь этого события провели лекцию и спортивные старты.

Участники встречи узнали о том, как появились награды, олицетворяющие несгибаемую силу духа и безусловную преданность Родине. По словам депутата Московской областной думы Владислава Мирзонова, медали являются символами героической летописи советского народа.

«Они напоминают о том, какой ценой была завоевана свобода. Наша задача — не просто вспоминать даты, но и передавать молодежи искреннюю гордость за мужество предков. Именно такие мероприятия помогают прочувствовать величие подвига и осознать себя частью великой истории», — добавил народный избранник.

Во второй части встречи прошли посвященные памятной дате командные спортивные старты. Состязания стали иллюстрацией того, как стремление к победе, сплоченность и упорство перекликаются с качествами защитников Отечества.

«Важно, чтобы уважение к истории становилось частью личного опыта, в том числе через спорт и командные инициативы. Такие акции доказывают, что патриотизм — это готовность защищать, созидать и помнить о том, что значит быть гражданином своей страны», — отметил депутат Химок Алексей Федоров.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева напомнила, что лекция и спортивные старты — часть региональной программы «Успех V единстве поколений». В рамках проекта в городском округе Химки регулярно проходят спортивные турниры, тематические выставки, кинопоказы, встречи с ветеранами, концерты и другие мероприятия, которые помогают сохранению исторической памяти.