Лекции об экологии и игры в гольф пройдут ко Дню физкультурника в Воскресенске

Во вторую субботу августа в России традиционно отмечается День физкультурника. В этом году праздник выпадает на 10-е число.

В этот день региональный оператор Воскресенского кластера приглашает на уникальную площадку для игры в экогольф. Все желающие смогут улучшить свои навыки меткости и узнать о важности раздельного сбора отходов. Под руководством профессиональных тренеров каждый участник освоит основные правила переработки мусора и узнает, как домашняя сортировка помогает планете.

В программе мероприятия предусмотрены выступления творческих коллективов и спортсменов, физкультурно-спортивные локации, спортивно-игровые площадки, мотоспорт и многое другое. Мероприятие пройдет по адресу: Воскресенск, парк Новлянская Ривьера.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».