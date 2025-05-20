Лекции, кинопоказы и мастер-классы пройдут в парках Наро-Фоминского округа

Жителей и гостей Наро-Фоминского округа приглашают провести время в парках. На этой неделе там подготовили разнообразные спортивные и развлекательные мероприятия.

Популярными у жителей муниципалитета местами времяпрепровождения являются парк «Мечта» в поселке Селятино, Центральный парк имени Вацлава Воровского и парк «Дубки» в поселке Калининец.

Посетители смогут послушать интересные лекции на различные темы и поучаствовать в развлекательной программе. Для самых маленьких гостей в парках также организовывают интересные активности. Дети смогут продемонстрировать свои способности на творческих мастер-классах, побывать на уроках рисования. Любителям кинопоказов предлагают посмотреть фильм или мультфильм под открытым небом.