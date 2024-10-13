Легкоатлеты из Подольска стали призерами областного первенства

В спортивном комплексе «Подолье» в подмосковном Ерино состоялось открытое первенство по легкой атлетике среди юношей и девушек 2009-2010 и 2011–2012 годов рождения. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из различных городов Подмосковья.

Юные атлеты состязались за медали в таких дисциплинах, как бег на 60, 200, 600 и 1000 метров, прыжки в длину, толкание ядра и эстафетный бег 4×100 метров. Особое внимание привлекла Злата Магницкая, которая показала великолепный результат в беге на 60 метров среди девушек, преодолев дистанцию за 7,4 секунды. Злата ранее стала победительницей летнего первенства России на дистанции 200 метров.

В прыжках в длину среди девушек победила Анастасия Печенкина с результатом 528 сантиметров, второе место заняла Дарья Макарова. Среди юношей все три первых места достались подольчанам Артему Аксенову, Вадиму Вихору и Даниилу Большакову.

Спортсмены клуба «Лидер» также продемонстрировали отличные результаты. Радослав Евграфов занял первое место в беге на 200 метров среди юношей с результатом 26,8 секунды. Иван Шарапов победил в беге на 60 метров с результатом 7,8 секунды. Среди юношей Вадим Агаджанян завоевал третье место в беге на 60 метров с результатом 7,2 секунды. Вера Шестакова завоевала серебро в беге на 200 метров среди девушек, показав время 28,7 секунды.

Эти соревнования стали ярким событием для всех участников и зрителей, продемонстрировав высокий уровень подготовки юных спортсменов и их стремление к победам.

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