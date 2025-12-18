Ледовый спектакль «Сказ о Руси» пройдет в Одинцове 18 января

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Серию ледовых спектаклей «Сказ о Руси» покажут в Московской области. Одной из центральных локаций представления станет каток парка Малевича в Одинцовском округе.

Зрителей ждет не просто шоу, а яркое путешествие в мир русских легенд: на их глазах оживут образы древней Руси, традиционные герои преданий и сказаний. Атмосферу дополнят эффектные костюмы, световые решения и музыкальное сопровождение.

Вместе с Ириной Слуцкой на лед выйдут звезды отечественного и мирового фигурного катания: Илья Молянов, Майя Хромых, Илья Миронов, Ясмина Кадырова, Юко Кавагути и другие профессиональные спортсмены.

Ледовое шоу пройдет в парке Малевича в деревне Раздоры 18 января. Начало представления — в 17:00, вход для всех желающих свободный.

Организаторы приглашают приходить в парк всей семьей, чтобы провести зимний вечер ярко и незабываемо.