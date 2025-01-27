Квиз ко Дню студента прошел во Дворце культуры «Цементник» в Воскресенске

В воскресенском Дворце культуры «Цементник» отметили День российского студенчества. Для учащихся колледжа провели квиз «Счастливый билет».

Организаторы подготовили разнообразные вопросы, чтобы каждый участник смог проявить себя.

«Борьба за победу оказалась очень напряженной, но, как всегда, главным итогом стала дружба», — рассказала председатель воскресенского отделения «Движение первых» Анна Богданова.

Отметим, с 1 января студенты вузов и колледжей могут обращаться в центры занятости за помощью в поиске стажировки и трудоустройства.

Депутат Государственной Думы Никита Чаплин напомнил, что рабочая неделя для студентов может быть сокращена. Для тех, кто оплачивает обучение самостоятельно, предусмотрен налоговый вычет — 13% от стоимости, но не более 19500 рублей в год при полной стоимости одного года обучения до 150 тысяч рублей.