Квиз к 80-летию Победы прошел в Серпухове

Тематическое интеллектуальное мероприятие, приуроченное к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, организовали во Дворце торжеств «Центральный» в Серпухове. Его провели в формате квиза.
Участниками стали почти 60 членов Серпуховской территориальной организации профсоюза работников госучреждений. Организовали игру «Вперед, к Победе!» активисты молодежного совета Профсоюза.
Интеллектуалы в составе 10 команд ответили на десять вопросов в каждом из семи туров квиза. Темы касались истории Отечества и Великой Отечественной войны.
Победителем состязания стала команда комбината благоустройства. Серебряным призером оказалась сборная центра по профориентации и трудоустройству молодежи. Третье место заняли активисты из Серпуховского колледжа.
Ранее мы рассказывали о том, что в Серпухове прошла встреча ко Дню освобождения узников концлагерей.
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