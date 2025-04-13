Квиз к 80-летию Победы прошел в Серпухове

Тематическое интеллектуальное мероприятие, приуроченное к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, организовали во Дворце торжеств «Центральный» в Серпухове. Его провели в формате квиза.

Участниками стали почти 60 членов Серпуховской территориальной организации профсоюза работников госучреждений. Организовали игру «Вперед, к Победе!» активисты молодежного совета Профсоюза.

Интеллектуалы в составе 10 команд ответили на десять вопросов в каждом из семи туров квиза. Темы касались истории Отечества и Великой Отечественной войны.

Победителем состязания стала команда комбината благоустройства. Серебряным призером оказалась сборная центра по профориентации и трудоустройству молодежи. Третье место заняли активисты из Серпуховского колледжа.

Ранее мы рассказывали о том, что в Серпухове прошла встреча ко Дню освобождения узников концлагерей.