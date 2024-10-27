Квиз для детей к Международному дню школьных библиотек провели в Подольске

В городском округе Подольск для учащихся школы № 21 организовали интеллектуальный квиз к Международному дню школьных библиотек. Шестиклассники собрались во Дворце творчества «Молодежный».

Учащимся шестого класса школы № 21 городского округа Подольск в формате видеолекции рассказали об истории создания первых книг, показали древние книгохранилища, а также они увидели современную типографию и библиотеку будущего.

Кроме того, шестиклассники поучаствовали в интеллектуальном квизе: как библиотекари, они разложили по алфавиту названия произведений русских авторов и разгадали кроссворды на литературную тематику. Ребята помогли и отреставрировать библиотечные издания советского времени.

Напомним, с 1999 года каждый четвертый понедельник октября отмечают Международный день школьных библиотек. В этот день поздравляют работников свыше 38 тысяч библиотек России.

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