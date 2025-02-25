Квитанции за коммунальные услуги за февраль придут жителям Одинцова до 5 марта

Счета за февраль жителям Одинцовского округа придут на несколько дней позже привычных сроков — до 5 марта. Срок выпуска квитанций сдвигается из-за того, что февраль — короткий месяц и для формирования платежного документа понадобятся дополнительные мартовские дни.
Платежные документы в личном кабинете на сайте расчетного центра и в мобильном приложении «Московский областной единый информационно-расчетный центр Онлайн» будут доступны в первых числах марта, также немного позже по сравнению с привычным графиком.
Оплатить коммунальные услуги и передать показания приборов учета можно в личном кабинете на сайте www.мособлеирц.рф и в мобильном приложении «Московский областной единый информационно-расчетный центр Онлайн». Рекомендованный срок — до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, если иное не установлено договором управления многоквартирным домом.
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