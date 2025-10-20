Квесты и спортивные тренировки пройдут в парках Балашихи на этой неделе

Спортивная и культурная программы в парках Балашихи обещают насыщенный и разнообразный досуг для жителей всех возрастов. Уже в понедельник, 20 октября, в парке «Пехорка лес» стартует дыхательная гимнастика в 11:30 на площадке у стадиона.

В последующие дни, во вторник, среду и четверг, здесь пройдут занятия по общей физической подготовке на свежем воздухе в 16:00, а в пятницу в 10:00 состоится урок по дыхательной гимнастике.

В Ольгинском лесопарке тренировки запланированы на 21, 23 и 25 октября. Во вторник в 18:00 пройдут занятие по бегу, общефизическая подготовка и скандинавская ходьба, в четверг в то же время — беговая тренировка и общая физическая подготовка, а в субботу в 9:45 всех приглашают на утреннюю пробежку. Пестовский парк и Ольгинский лесопарк также станут площадками для скандинавской ходьбы 21 и 23 октября в 12:00, а 25 октября в 9:00 пройдет дружеский старт «5 верст».

Спортивная программа 21 октября здесь начнется с активной разминки и осенней общефизической подготовки в 12:00. В этот же день в парке на Заречной в 13:00 пройдет культурная программа с семейным квестом, интерактивным спектаклем, интеллектуальной программой и тренингом «Мир эмоций».

В паке на Солнечной 21 октября в 15:00 стартует культурная программа с семейным квестом, интеллектуальной программой, интерактивным спектаклем и тренингом «Мир эмоций». А в парке «Пехорка» активности запланированы на 23 октября в 14:00 и включают семейный квест, интеллектуальную и интерактивную программы, а также тренинг «Мир эмоций». Спортивные мероприятия в этом парке пройдут 22 и 23 октября: 22 октября в 14:00 — скандинавская ходьба, 23 октября в 14:00 — скандинавская ходьба и в 15:20 — веселые старты.

В Пестовском парке 23 октября в 15:00 ожидаются интерактивная и интеллектуальная программы, детская дискотека и лекторий. В Ольгинском лесопарке в тот же день в 12:00 пройдут активные игры и интеллектуальная программа.